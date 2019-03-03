Вашингтон, 3 марта, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Решение о закрытии собственных салонов американской компании Tesla может стать сокрушительным ударом для её бизнеса по поставкам солнечных батарей, заявил главный аналитик Forrester Research Фрэнк Джиллетт изданию Reuters.

Солнечные батареи

В салонах компании продавались не только электромобили Tesla, но и солнечные энергосистемы дочернего предприятия SolarCity.

Эксперт отметил, что SolarCity получила два серьёзных удара в течение непродолжительного времени. Первым ударом стало прекращение сотрудничества Tesla и американской торговой сети Home Depot, о котором было объявлено летом 2018 года.

Один из бывших сотрудников SolarCity, занимавшийся продажами солнечных батарей, рассказал изданию, что Home Depot обеспечивал до 70% потока потенциальных покупателей.

«Если вы хотите добиться массовых продаж, то вы должны сами идти к покупателю. Солнечная энергетика не настолько привлекательна, чтобы покупатель искал вас», — отметил бывший сотрудник.

Представитель компании Tesla сообщил, что переход к онлайн продажам приведёт только к улучшению результатов, упростив совершение сделок для клиентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в пресс-службе компании Tesla объявили о закрытии собственных салонов. В компании считают, что переход к модели онлайн-продаж позволит сократить стоимость электромобилей.