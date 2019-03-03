Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры на востоке Петербурга утром 3 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар

Пожар возник около 11 часов в 9-этажном жилом доме в Красногвардейском районе по адресу: Ленская ул. 10, корп. 1. Там горела открытым огнем квартира на 7 этаже.

В 11:16 пожар был локализован. В 4-комнатной квартире выгорела комната площадью 18 кв.метров.

«Прибывшие к месту пожара медики Скорой помощи констатировали смерть пострадавших», — отметили в МЧС.

На месте ЧП работают дознаватели, которым предстоит выяснить причину пожара и другие обстоятельства трагедии.