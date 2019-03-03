Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. 3 марта в Санкт-Петербурге состоится торжественный вечер в честь 100-летия со дня основания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ). Кроме поздравительных речей руководства страны и деятелей театра, будет показан спектакль «Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям». Постановщик этого действа Виктор Крамер, соединил идеи русского мецената, пионера воздухоплавания, графа Антона Апраксина, на средства которого в 1878 году был построен сам прославленный театр, с энергией его основателей в советское время Александра Блока, Максима Горького и Марии Андреевой. Красной нитью пройдет и вклад в развитие театра известных драматургов, режиссеров, актеров, и прежде всего знаменитого руководителя коллектива Георгия Товстоногова, чье имя и носит сегодня театр.