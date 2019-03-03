Москва, 3 марта, 2019, 12:24 — ИА Регнум. 3 марта вся читающая публика в мире и избранные любители словесности отмечают Всемирный день писателя. Он был учрежден известным объединением писателей — международным ПЕН-клубом в 1986 году. В российском отделении этой организации числится 250 писателей. Следует отметить, что это праздник не только тех, кто считается профессиональными литераторами, но огромного отряда журналистов, редакторов, корректоров, стилистов, критиков, политологов и культурологов, и вообще всех тех людей, кто неразрывно связан с «четвертой властью» на художественном, так сказать, уровне.

Книга

Но, конечно, это, в первую очередь, торжественный день тех, кто зарабатывает трудовую копеечку изданием своего слова. Здесь безусловное первенство в обозримом прошлом держит Дарья Донцова: из года в год издается больше 100 ее книг общим тиражом за один миллион экземпляров. (для справки: плодовитый и крепкий автор Александр Дюма написал около 420 романов). Среди российских писателей, которые отличились «раскупаемостью» за 2000−2015 годы, по данным популярного книжного магазина «Москва» на Тверской улице, также стали Борис Акунин, Людмила Улицкая, Александра Маринина, Евгений Гришковец, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин. Из зарубежных представителей им компанию в первой десятке составили Паоло Коэльо, Джоан Роулинг, Ден Браун, Харуки Мураками, Анна Говальда.

К сожалению, сказать, сколько сейчас в России писателей невозможно. Но не в силу разнородности их таланта и уровня востребованности у публики, а потому, что, как и полагается творческим людям, они не состоят в единой организации по целому ряду причин. Времена, когда писателем считался тот, кто был членом профессиональной организации, прошли. И сегодня никак нельзя путать Союз писателей России с Союзом российских писателей, тем более с другими прогрессивными организациями.

Александр Дашков