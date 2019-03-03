Красноярск, 3 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Российская сноубордистка Кристина Пауль стала победительницей соревнований по борд-кроссу на ХХIХ зимней всемирной Универсиаде, проходящей в Красноярске, сообщает 3 марта «Спорт-Экспресс».

Сноуборд

На втором месте ещё одна российская спортсменка Александа Паршина, на третьем — представительница Канады Одри Макманимен. Мария Васильцова стала четвертой, а ещё одна российская сноубордистка — Юлия Лаптева, заняла шестое место.

Отметим, это третья золотая награда в активе сборной России на всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские лыжники заняли все три призовых места в индивидуальной мужской гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км. А ещё раньше российские лыжницы в индивидуальной женской гонке на 5 км заняли весь пьедестал почета.