Гётеборг, Швеция, 3 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Около ста человек оказались вовлечены в массовую драку в шведском городе Гётеборг. Об этом 3 марта сообщило издание Expressen.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

По данным издания конфликт, прешедший в драку случился в ресторане на одной из центральных улиц Гётеборга. Информация о беспорядках в ресторане была получена полицией в 03:30 по местному времени (05:30 мск).

Причина драки не сообщается. Перед тем как вызвать полицию, охрана ресторана попыталась самостоятельно успокоить участников конфликта, но это не удалось. В результате драки охранники получили лёгкие травмы. Травмы получили также прибывшие на место происшествия полицейские.

Через час после возникновения конфликта ресторан был закрыт, но чуть позднее вспыхнула ещё одна массовая драка в закусочнй неподалёку. Полиция предполагает, что оба происшествия могут быть связаны между собой.

В результате драки никто серьёзно не пострадал. Полиция сообщила о задержании 15 человек, предположительно, виновных в возникновении конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке с участием около 90 человек, которая произошла на парковке около города Нючёпинг в Швеции. Предполагаемой причиной драки сотрудники полиции считают конфликт двух группировок.