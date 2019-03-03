Калгари, Канада, 3 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Голландский конькобежец Патрик Руст занял первое место на дистанции 5000 м в классическом многоборье на чемпионате мира, проходящем в Калгари (Канада), сообщает 3 марта сайт Международного союза конькобежцев.

Maks Vasilev Конькобежный конёк

Победный результат голландца составил 6 минут 8,27 секунды. На втором месте ещё один голландский спортсмен — Свен Крамер, чье отставание от победителя составило +0,55 секунды. На третьем — представитель Норвегии Сверре Лунде Педерсен, его результат составил +1,83 секунды ко времени лидера.

Лучшим из российских спортсменов стал Данила Семериков, занявший шестое место с отставание +5,48 секунды.

Отметим, по итогам двух дистанций — 500 и 5000 метров, лидером соревнований в Калгари также является Руст, в активе которого 72, 567 очка. Вторым идет норвежец Сверре Лунде Педерсен — его результат по итогам двух дистанций составляет 72,860 очка. На третьем — ещё один голландский спортсмен, Свен Крамер, его результат 73, 293 очка.

Лучший из российских спортсменов — Данила Семериков. Его результат 74,855 очка и он находится на одиннадцатом месте в общем зачете по итогам двух дистанций.