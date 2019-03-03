Подгорица, 3 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В столице Черногории протестующие потребовали отставки президента страны. Демонстрация с требованием отставки президента Мило Джукановича прошла в столице Черногории городе Подгорица в четвертый раз.

Nathan Keirn Протест

Протестующие собрались на площади независимости в центре Подгорицы. Организаторами демонстрации выступило гражданское движение «Сопротивляйся 97 тысяч». Сбор на акцию проходил через социальные сети.

Собравшиеся на площади потребовали отставки президента Джукановича, премьер-министра Душко Марковича, руководства прокуратуры Черногории, агентства по противодействию коррупции, совета директоров Радио и телевидения Черногории. Все они должны уйти в отставку до 15 марта.

От депутатов оппозиции протестующие потребовали бойкота парламента и парламентских выборов.

Если требования протестующих не будут удовлетворены до 15 марта, то они обещают «собраться и не расходиться».

После митинга на площади независимости собравшиеся прошли маршем по улицам Подгорицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, громкий скандал разгорелся в Черногории после того, как обвинения в коррупции были выдвинуты против владельца крупнейшей финансовой компании страны Atlas Group Душко Кнежевича.

Кнежевич не стал отмалчиваться и вывалил весь имеющийся у него компромат на правящую в Черногории партию ДПС, на ее ключевых функционеров и на президента Джукановича. Со всеми ними Кнежевич долгое время сотрудничал.

В СМИ эта история уже получила название «афера «Конверт». Лидер ДПС президент Джуканович отвергает все обвинения своего бывшего соратника Кнежевича.