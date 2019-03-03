Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выиграл у команды «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 марта Sport 24.

(сс) Jake N Арена «Стэйплс-центр»

Игра проходила в Лос-Анджелес на льду арены «Стэйплс-центр» и завершилась в пользу хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль Дастина Брауна (3-я в большинстве и 59-я минуты), Шона Уолкера (5-я в большинстве), российского форварда «Кингз» Ильи Ковальчука (16-я), Адриана Кемпе (29-я) и Брендана Лейпсика (45-я).

У их оппонентов шайбами отметились также оформивший дубль в игре Брендан Перлини (19-я, 23-я) и Коннор Мерфи (27-я).

Илья Ковальчук также записал на свой счет во встрече одну результативную передачу и теперь в его активе 30 очков (14 шайб + 16 голевых передач) в текущем сезоне.

Отметим, этой победой «Лос-Анджелес» прервал свою серию из 10 поражений подряд. Команда находится на последнем, пятнадцатом месте западной конференции НХЛ с 56 очками. «Чикаго» там же с 63 очками на одиннадцатой строчке.