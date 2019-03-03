Красноярск, 3 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Российские лыжники Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов на Универсиаде заняли все призовые места в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Владимир Путин вручил награды российским лыжникам

Как сообщается в официальном сообществе Студенческих игр в соцсети «ВКонтакте», спортсмены получили медали из рук президента России Владимира Путина.

Таким образом, сборная России завоевала ещё один комплект наград в лыжных гонках. Ранее призовые места в индивидуальной гонке на 5 км взяли российские спортсменки Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

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