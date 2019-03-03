Тампа, США, 3 марта, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» разгромил хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 марта «Матч ТВ».

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев с разгромным счетом 5:1.

Счет в матче открыл на 8-й минуте представитель хозяев Виктор Хедман, а затем хоккеисты «Тампы» ещё раз в течение минуты поразили ворота соперника — это седлал Райан Макдона (9-я). При этом отыграть одну шайбу «Оттаве» удалось уже через минуту — голом Энтони Дюклера.

Однако на этом хоккейная удача гостей закончилась, шайба Дюклера осталась в итоге единственной и затем хоккеисты «Тампы» ещё трижды безответно поразили ворота «Оттавы».

Это седлали Эрик Чернак (24-я), российский форвард команды Никита Кучеров (36-я), который также отметился результативной передачей и его российский же коллега по клубу защитник Михаил Сергачев (42-я).

Для Кучерова два набранных в игре очка позволили увеличить количество его баллов в текущем сезоне до 106 (31 шайба + 75 результативных передач), а для Сергачева эта шайба стала пятой в сезоне и теперь в его активе в общей сумме 23 очка.

Отметим, по итогам игры клуб «Тампа» ещё больше упрочил свое положение как лидера восточной конференции НХЛ, так и всей лиги со 104 очками. «Оттава» же с 49 очками является аутсайдером как восточной конференции, так и НХЛ.