Москва, 3 марта, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Материалы для проведения экспериментов с 3D-биопринтером на борту Международной космической станции (МСК) могут быть доставлены уже в августе 2019 года. Об этом сообщил управляющий представитель компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани РИА Новости.

Nasa.gov МКС

Руководитель проектов лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что для проведения следующего эксперимента на борт МКС будут отправлены образцы мышечных клеток, из которых будут выращены мышечные структуры. Сейчас компания проводит подготовительные эксперименты с клетками говядины, голубого тунца и лосося.

Хесуани отметил, что если в компании успеют завершить предварительные эксперименты, то образцы ткани будут отправлены к МКС на борту пилотируемого космического корабля «Союз МС-14», запуск которого запланирован на 22 августа.

Напомним, в декабре 2018 года космонавт Олег Кононенко провёл первый эксперимент с биопринтером на борту МКС, создав органный конструкт щитовидной железы мыши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Юсеф Хесуани заявил, что результаты первого эксперимента с 3D-биопринтером признаны успешными.