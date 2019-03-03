Москва, 3 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что срок денег граждане России ежемесячно тратят на моторное топлива. Результаты онлайн-исследования были опубликованы на сайте «Автостата» 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Всего были опрошены 4800 респондентов. Опрос проводился в период с 21 по 25 февраля.

Согласно результатам опроса, 42% автовладельцев тратят на моторное топливо более 4 тыс. рублей в месяц. 20,6% — от 3001 до 4000 рублей в месяц. 17,2% — от 2001 до 3000 рублей в месяц. 15,6% — от 1000 до 2000 рублей в месяц. Только 4,6% — до 1000 рублей в месяц.

Также в ходе опроса выяснилось, что свои автомобилем ежедневно пользуются почти две трети респондентов. Средний ежедневный пробег их автомобилей составляет более 20 км.

Напомним, что с начала 2019 года цены на моторное топливо выросли в связи с ростом НДС на 2%.