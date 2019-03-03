Челябинск, 3 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Жизни сразу троих малолетних детей оборвались в огне пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме в Челябинской области. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

74.mchs.gov.ru Пожарная машина на месте трагедии

Трагедия произошла в поселке Нововарламово Октябрьского муниципального района Челябинской области утром 3 марта. Пожар вспыхнул в частном жилом доме, дым от возгорания заметили соседи и вызвали экстренные службы.

К ликвидации пожара и его последствий привлекались 38 человек личного состава и 10 единиц техники.

На момент прибытия на место происшествия первого пожарно-спасательного расчёта в одной из комнат дома полыхал огонь. Площадь пожара составила всего около 2 кв. метров, возгорание было ликвидировано в течение четырёх минут. Из горящей комнаты пожарные вынесли троих детей, 2017, 2014 и 2013 годов рождения. Детей спасти не удалось.

По предварительным данным, родители малышей ушли на работу в ночную смену, оставив детей ночевать в доме одних, без попечения взрослых. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели, специалисты пожарной лаборатории и другие эксперты. С родителями погибших детей работают психологи.

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