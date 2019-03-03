Красноярск, 3 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 марта на Универсиаде в Красноярске посетил стадион, где проходила индивидуальная лыжная гонка на 10 километров среди мужчин.

Kremlin.ru Владимир Путин со спортсменками Универсиады

Как сообщает сайт Кремля, глава государства наблюдал за ходом соревнований, а затем лично вручил награды победителям. Первые места заняли спортсмены, представляющие Россию.

Читайте также: Путин: «Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019. В день открытия Студенческих игр 2 марта в Красноярск прилетел Владимир Путин. 3 марта он посетил деревню Универсиады и операционный центр, а также встретился с членами спортивной сборной России.

Читайте также: Путин встретился со спортсменами Универсиады