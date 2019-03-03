Лас-Вегас, США, 3 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив своего соотечественника Энтони Смита в рамках турнира UFC235, проходившего в Лас-Вегасе, сообщает 3 марта «Матч ТВ».

Senate Democrats Джон Джонс

По итогам продлившегося пять раундов боя все судьи единогласно присудили победу Джонсу со счетом 48:44. При этом рефери снял с Джонса два очка в конце четвертого раунда за запрещенный удар сопернику, нанесенный коленом в голову.

Теперь в активе Джона Джонса 26 боев в профессиональной карьере при 24 победах, одном поражении с дисквалификацией за запрещенные удары и одна ничья. В карьере Энтони Смита это четырнадцатое поражение в 45 боях.

Отметим, благодаря этой свое победе Джонс успешно защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который он отобрал у шведа Александра Густафссона 30 декабря 2018 года.