Киев, 3 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко считает, что сотрудничество его страны с Международным валютным фондом не должно приводить к «энергетической бедности» украинских граждан. об этом Бойко заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

По словам Бойко, сотрудничество Украины с МВФ ни в коем случае не должно приводить к «энергетической бедности» украинских граждан.

«Если они не согласны с этой позицией, то надо прекратить сотрудничество, искать другие возможности привлекать деньги», — отметил Бойко.

Он подчеркнул, что у МВФ 92 программы в мире, и в каждой из них свои параметры. Совместная работа с фондом имеет важный имиджевый эффект, но только при одном условии.

По мнению Бойко, этим условием является ситуация, при которой в дополнение к средствами МВФ будут идти еще и средства других международных финансовых учреждений. То есть Украина, например, привлекала бы кредиты — 50% от МВФ и 50% от других финансовых учреждений.

«Так эффективно и положительно сработали страны Восточной Европы, когда они сотрудничали с МВФ», — заключил Бойко.