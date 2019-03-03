Красноярск, 3 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Первое золото горнолыжных соревнований Универсиады завоевала спортсменка из Австрии Джессика Гфререр (58.44). Как сообщается на официальном сайте Студенческих игр в Красноярске, австрийская горнолыжница выиграла гонку в супер-гиганте.

Krsk2019.ru Медалистки горнолыжных соревнований Универсиады

Второе место заняла Амели Дюпаскте (59.53) из Швейцарии, третье — шведка Фанни Аксельссон (59.70).

Лучшей из россиянок стала Елизавета Тимченко, занявшая пятое место. У Ольги Погребицкой девятое место, у Екатерины Перфиловой — десятое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

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