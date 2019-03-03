Колумбус, США, 3 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Олйерз» нанес сокрушительное поражение с сухим счетом хоккеистам «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 марта «Матч ТВ».

(сс) IQRemix Хоккеист «Эдмонтон Ойлерз»

Игра проходила на домашнем льду «Коламбуса» и завершилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

Шайбы в составе победителей на счету Зака Кассиана (7-я минута), Джоша Карри (26-я), немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (29-я) и Алекса Чиассона (35-я).

Российского голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского заменили в третьем периоде и до этого он успел отразить 15 из 19 шайб, брошенных по его воротам.

Также в матче отметился ассистентским хет-триком капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Это позволило ему набрать в текущем сезоне 90 очков и стать третьим игроком в «Эдмонтоне» достигшим такого достижения в третьем сезоне подряд.

Отметим, по итогам игры «Эдмонтон» находится на двенадцатой строчке западной конференции НХЛ и делит её с «Ванкувер Кэннакс» с 63 очками. «Коламбус» с 75 очками находится на девятом месте востока.