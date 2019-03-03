Москва, 3 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Российский актер Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии, последовавшие после его многочисленных антироссийских высказываний, в программе «Белая студия» в эфире телеканала «Культура».

Цитата из к/ф «Левиафан». реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Алексей Серебряков в роли Николая Сергеева

«Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие?», — так актер ответ на вопрос, как он относится к упрекам в его адрес в провокационных и антироссийских высказываниях.

При этом Серебряков заявил, что он является «абсолютно русским» человеком, а его сыновья — «абсолютно русские мальчишки». Также российский актер, по его словам, испытывает из-за ситуации в стране «страдания, мучение и раздражение».

Кроме этого Алексей Серебряков процитировал фразу из фильма 1992 года В. Хотиненко «Патриотическая комедия», что русским становятся после первого вздоха.

Отметим, российский актер Алексей Серебряков является народным артистом России, снимался в таких фильмах как «Груз 200», «Патриотическая комедия», «Левиафан» и др. В 2012 году переехал с семьей на постоянное место жительства в Канаду.

Также известен своими антироссийскими высказываниями. Так, на своем выступлении в феврале 2019 года в Лондоне, Серебряков обвинил Россию в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, Сирии и на Украине. А ещё ранее актер назвал национальной идей России силу, наглость и хамство.