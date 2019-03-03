Красноярск, 3 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что XXIX зимняя Универсиада в Красноярске побьёт рекорд по массовости. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 марта, в ходе встречи с членами спортивной сборной России в деревне Универсиады в Красноярске.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения главного операционного центра Универсиады-2019

Российский лидер пообещал, что уделит самое пристальное внимание развитию спортивного движения движения в регионах России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у нас спорт развивался и в регионах. У нас сейчас запускается хорошая программа на Матч ТВ, где пойдет информация, что на региональном уровне делается для развития спорта», — сказал президент России.

Также глава государства отметил, что нынешняя XXIX зимняя Универсиада в Красноярске может побить рекорд по массовости.

«Она по количеству участников сопоставима с Зимними олимпийскими играми — три тысячи человек из 58 стран, это целая большая армия», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что любая победа на этом соревновании будет очень престижной.

После небольшой беседы со спортсменами, последовала длительная фотосессия. Сперва было сделано коллективное фото, а затем каждый участник встречи захотел сделать селфи с президентом и Путин терпеливо фотографировался со всеми.

После беседы и фотографирования глава государства отправился на стадион, где проходила лыжная гонка на 10 км среди мужчин. Весь пьедестал почета заняли спортсмены из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые зимняя Универсиада проходит в Российской Федерации. Соревнования начались 2 марта. В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Напомним, что Универсиада — международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.