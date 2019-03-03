* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 3 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии будет полностью повержено в ближайшие дни, заявил президент США Дональд Трамп 2 марта в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC). Видеозапись выступления опубликована на официальной странице Трампа в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За ненадобностью обратно в лампу

Американский президент отметил, что генералы считают, что для полной победы над «халифатом» потребуется около двух лет. Однако Трамп привёл слова военнослужащих, с которыми он общался во время поездки в Ирак. По их мнению, операция по разгрому террористов может быть выполнена значительно раньше, если удары по их позициям будут наноситься из разных мест.

«Сегодня или завтра будут повержены все 100% халифата», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные установили полный контроль над территорией «халифата» в Сирии.