Москва, 3 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Российские политики дали ответ на совместное заявление стран так называемой «Бухарестской девятки» (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) о том, что Россия якобы несет угрозу миру и использует Крымский мост для своих геополитических целей.

ИА REGNUM Крымский мост

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммита «Бухарестской девятки» проходил в словацком городе Кошице. Он был приурочен к 70-й годовщине создания военного блока НАТО. В саммите также принял участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По мнению этого объединения, напряженная ситуация в районе Азовского моря требует более последовательного и стратегического подхода со стороны военного блока НАТО. Россия также обвиняется в якобы несоблюдении норм международного права и демонстрирует модели «конфронтационного поведения». Кроме того, России ставится в вину, что она якобы использует Крымский мост в своих геополитических целях.

Депутат Государственной думы Иван Тетерин («Единая Россия») считает, что заявление «Бухарестской девятки» — это попытка стран, входящих в это объединение напомнить о себе старшим партнерам по НАТО.

«Это, скажем так, что-то сродни агонии, что-то из области фантастики. Для того, чтобы напомнить о себе, вот что они есть, вообще-то, в этом мире, присутствуют вот таким способом. А Россия, Крымский мост — это мост жизни нашей с нашим Крымом», — сказал депутат Тетерин в интервью РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) выразил схожее мнение. Сенатор подчеркнул, что строительство Крымского моста в первую очередь было нацелено на решение внутренних проблем, а не на достижение каких-то геополитических целей. Главное назначение Крымского моста — это соединить Крым с остальной частью России.

«Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — сказал Клинцевич.