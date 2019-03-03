Таллахасси, США, 3 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся главойа компании Space X, поблагодарил президента США Дональда Трампа за его поздравления по поводу первого запуска американского космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon), выпущенного Space X. Соответственную запись Маск разместил 3 марта в своем Twitter.

(сс) jdlasica, Илон Маск

«Спасибо вам от лица SpaceX», — написал американский бизнесмен и также выразил благодарность Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за их содействие, без которого данное событие не состоялось бы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 марта, компания Space X осуществила успешный запуск корабля без экипажа Dragon-2 (Crew Dragon) со стартового комплекса LC-39 на территории космического центра Кеннеди в американском штате Флорида.