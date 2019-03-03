Красноярск, 3 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 марта посетил деревню Универсиады и встретился с членами спортивной сборной России.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

Как сообщается на сайте Кремля, перед встречей со спортсменами Путин посетил главный операционный центр Универсиады. Он располагается в Сибирском федеральном университете (СФУ).

В ходе общения со спортсменами президент отметил беспрецедентный по массовости характер стартовавших в Красноярске Студенческих игр и важность развития спортивного движения в регионах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Соревнования продлятся до 12 марта, всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. На открытии Универсиады побывал Владимир Путин.

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