Лондон, 3 марта, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Британские консерваторы-евроскептики поставили премьер-министру Терезе Мэй условия, при которых они могут поддержать согласованный её план по выходу Великобритании из Европейского союза. Об этом сегодня, 3 марта, пишет газета The Sunday Times.

Welsh photographs Brexit

Евроскептики из числа консерваторов создали European Research Group (ERG). Это те тори, который выступаю за жесткий вариант Brexit и их лидером является Джейкоб Рис-Могг.

Согласно данным The Sunday Times, восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ с подробными требованиями, без выполнения которых они отказываются поддерживать заключенную Мэй сделку с Европейским союзом по Brexit.

Ключевым вопросом в этом документе является так называемый «бэкстоп» в Северной Ирландии. Речь идет о режиме поддержки пребывания данной части Великобритании в составе таможенного союза ЕС и единого евросоюзного рынка после наступления переходного периода Brexit.

Консерваторы-евроскептики, а вместе с ними и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) требуют, чтобы итоговое соглашение по Brexit содержало четкие параметры механизма «бэкстопа» и четкое описание действия Соединенного королевства относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом, то есть того самого «жесткого» Brexit.

Стоит отметить, что если Мэй удастся договориться с ERG и ДЮП, то большинство в парламенте проголосует за её план по Brexit.

Напомним, что очередное голосование по плану Мэй в парламенте состоится 12 марта. Сам Brexit запланирован на 29 марта, однако уже звучат предложения о переносе этой даты.