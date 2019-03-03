Буэнос-Айрес, 3 марта, 2019, 09:12 — ИА Регнум. На 89-м году жизни скончался отец действующего президента Аргентины Маурисио Макри, бизнесмен Франческо Макри, сообщает 3 марта со ссылкой на пресс-службу главы Аргентины агентство Reuters.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поминальная свеча

По данным источника, Франческо Макри скончался после продолжительной болезни в своем доме в аргентинском городе Сан-Мартин-де-лос-Андес 2 марта. Его сын — президент Аргентины, находился в это время рядом со своим отцом.

Напомним, Франческо Макри родился в 1930 году в Риме и переехал в Буэнос-Айрес в 1946 году, после чего получил аргентинское гражданство и стал работать помощником инженера-строителя.

В 1951-м году основал строительную компанию Sideco Americana, затем некоторое время работал в государственных структурах — таких как Аргентинский строительный союз и Ассоциация автопроизводителей. В 1976 организовал холдинг Socma, занимающийся автомобилестроением, строительство, вывозом мусора, авиаперевозками и пищевой промышленностью. В 1988 году награжден культурной премией Аргентины — Konex.