Красноярск, 3 марта, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Первый медальный комплект зимней Универсиады-2019 полностью достался российским лыжницам.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Российские лыжницы — медалистки Универсиады

Первое место в индивидуальной гонке на 5 км завоевала Алиса Жамбалова (результат — 14.48,6), сообщается в группе «Зимняя универсиада-2019» в соцсети «ВКонтакте». Второе место у Екатерины Смирновой (14.52,3), третье — у Яны Кирпиченко (14.52,3).

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.