Лондон, 3 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Американо-северокорейский саммит на высшем уровне в Ханое завершился досрочно из-за того, что США потребовали от КНДР закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный завод, на котором ведутся работы по обогащению урана. Об этом сегодня, 3 марта, пишет газета The Sunday Times.

Ким Чен Ын

Газета ссылается на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, который несколько лет назад получил политическое убежище в Южной Корее. Бывший дипломат считает, что никакого соглашения по итогам саммита подписано не было именно из-за вопроса о «секретном предприятии по обогащению урана».

Издание, в свою очередь, полагает, что речь идет об объекте, который расположен в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы КНДР вниз по течению реки Тэдонган. Якобы во время переговоров Ханое американская сторона заявила, что ей известно о существовании завода по обогащению урана в этом городе, и потребовала его ликвидировать. Но лидер КНДР Ким Чен Ын от этого отказался. После этого переговоры были приостановлены. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп покинул Ханой, а Ким Чен Ын продолжил свой визит во Вьетнам.

Напомним, что широко известно о северокорейском ядерном объекте в Йонбене и, по всей видимости, Пхеньян готов его деактивировать в обмен на снятие всех санкций. Однако США такая ситуация не устраивает.