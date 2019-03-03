Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Лучшим туристическим направлением России признана культурная российская столица — город Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные по итогам опроса, опубликованные 3 марта на сайте momondo.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Рейтинг лучших туристических направлений России составлен на основе отрытого голосования на сайте momondo.ru, и в нем приняло участие 13,5 тысяч российских пользователей сайта.

На втором месте в списке оказалось озеро Байкал, являющееся главной российской природной достопримечательностью. На третьем — город-курорт Сочи.

На четвертом месте в рейтинге momondo.ru Камчатка, также являющаяся известной природной достопримечательностью России, на пятом — столица Татарии, город Казань. Также в десятку лучших направлений вошли город Калиниград и Карелия, занявшие шестое и седьмое места соответственно.

Столица России город Москва занимает в рейтинге восьмое место. На девятом расположились город Владивосток — крайняя восточная точка страны и гора Эльбрус. На десятом месте — также находящийся в курортной зоне Краснодар.

Отметим, также в рейтинге лучших туристических направлений России пользователи momondo.ru отдавали свои голоса за такие города России как Нижний Новгород, Самара, Уфа и другие.