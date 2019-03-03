Киев, 3 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине потерей безвизового режима со странами Европейского союза, а также заморозкой финансовой помощи от Международного валютного фонда в том случае, если украинская власть не восстановит уголовную ответственность за незаконное обогащение. Соответствующее заявление распространила накануне, 2 марта, пресс-служба Transparency International.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Котяра

«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», — заявили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Конституционный суд Украины постановил, что статья 368−2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение, является неконституционной. Высшая судебная инстанция Украины сочла, что данная статья нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права. Из-за этого решения почти 50 уголовных дел в отношении украинских чиновников будут закрыты.

Процесс признания данной статьи УК Украины неконституционной инициировала в 2017 году группа из 59 депутатов Рады во главе депутатом от «Народного фронта» Павлом Пинзеником.

Стоит отметить, что наличие данной нормы в украинском законодательстве было обязательным условием получения Украиной безвизового режима со странами Евросоюза, а также получения финансовой помощи от МВФ.