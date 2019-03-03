Кемерово, 3 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Проверка на ранее задержанном в Кемерово из-за угрозы взрыва самолете рейса «Кемерово-Москва» не выявила на борту подозрительных или опасных веществ, сообщил представитель пресс-службы линейного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

(сс) JC Gellidon Пустой салон

Как сообщил представитель, чьи слова приводит «Интерфакс», рейс был задержан после того, как поступило сообщение о том, что на борту самолета обнаружена бесхозная сумка.

«Проверка не выявила подозрительных или опасных веществ», — заявил представитель пресс-службы.

Также сообщается о задержании гражданина, сообщившего о мине на борту самолета.

Отметим, как ранее сообщили СМИ, мужчина севший на борт самолета, который должен был совершить рейс по маршруту «Кемерово — Москва», сообщил о том, что якобы на борту самолета находится бомба. В результате пассажиры рейса были эвакуированы, в самолет подвергся проверке со стороны сотрудников экстренных служб.