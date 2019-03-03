Москва, 3 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Российская певица Валерия удалила запись на своей странице в Instagram, в которой она поддержала кандидата в президенты Украины актёра Владимира Зеленского. Своё решение она объяснила в новой записи в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Валерия сообщила, что хотела выразить своё мнение, но не ожидала, что столкнётся с такой общественной реакцией.

«Мир сошёл с ума, просто голова кругом идёт. Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться», — отметила певица.

Она добавила, что всё равно верит в «объединяющую силу искусства и право артистов выступать для людей разных политических взглядов».

Ранее Валерия опубликовала на своей странице в Instagram запись, в которой сообщила, что, если бы являлась гражданкой Украины, то на предстоящих президентских выборах проголосовала бы за Владимира Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Киевский международный институт социологии представил результаты социологического исследования, согласно которым кандидатуру актёра Владимира Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 26,4% избирателей. Этот показатель является самым высоким, на втором месте с поддержкой 18% опрошенных оказался действующий президент Пётр Порошенко, на третьем — Юлия Тимошенко с 13,8% голосов.