Киев, 3 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Огромный баннер с требованием посадить в тюрьму действующего президента Украины Петра Порошенко, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Олега Гладковского и его сына Игоря, вывесили на киевском майдане Незалежности украинские националисты, сообщает 3 марта интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на главу пресс-службы Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Чернышева.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Баннер был размещен на майдане Незалежности в ходе марша украинских националистов, приуроченного к второй годовщине создания организации Национальный корпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Участники протестного мероприятия в Киеве прошли колонной от Крещитка по главным улицам столицы Украины и завершили мероприятие на майдане Незалежности, где вывесили баннер с требованием отставки Порошенко и отца и сына Гладковских.

На своей странице в Facebook Чернышев написал, что в центе Киева размещена достопримечательность, призвал всех приходить фотографироваться рядом с нею и прикрепил к своему посту фотографию с баннером.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы отправить действующего президента Украины в тюрьму. Поводом для такого заявления стала отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания за незаконное обогащение в отношении государственных чиновников.