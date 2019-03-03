Сеул, 3 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Ежегодные американо-южнокорейские командно-штабные военные учения всё-таки состоятся и пройдут с 4 по 12 марта, однако называться они будут по-другому. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в военных кругах.

(сс) Republic of Korea Солдат

Напомним, что данные командно-штабные учения, которые США и Южная Корея проводят каждый год, сперва назывались Team Spirit. Затем они носили название Key Resolve. Также ежегодно проводились более масштабные учения Foal Eagle.

Однако после второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое Пентагон заявил, что Вашингтон и Пхеньян договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.

Теперь однако выясняется, что командно-штабные учения Key Resolve просто переименуют в «Тонмэн». Также будет сокращен их масштаб. Продлятся они семь дней.

Стоит отметить, что в самой Южной Корее тоже не рвутся постоянно проводить совместные учения с США, так как Вашингтон возлагает расходы на переброску с американских баз стратегических вооружений на совместные военные учения на Корейском полуострове исключительно на Сеул.