Монреаль, Канада, 3 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанёс разгромное поражение команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 марта «Матч ТВ».

Michael Miller Евгений Малкин

Игра проходила на домашнем льду «Монреаля» и завершилась разгромом хозяев со счетом 5:1.

Гости сразу резко обозначили свое превосходство и уже к середине второго периода вели со счетом 4:0. Дальнейших ход игры только подтвердил данное обстоятельство, и хозяева в итоге смогли лишь забросить одну «шайбу престижа», чтобы не сделать свой разгром ещё и сухим.

У «Питтсбурга» шайбы на счету Сидни Кросби (1-я минута), российского форварда команды Евгения Малкина (5-я), оформившего в матче дубль Джейка Гюнцеля (9-я, 27-я) и Джареда Макканна (59).

Это 21 шайба Малкина в текущем сезоне и всего теперь в активе российского игрока 66 очков (21 шайба + 45 результативных передач).

У их оппонентов единственная шайба в активе Брендана Галлахера (28-я).

Отметим, по итогам игры «Питтсбург» с 75 очками расположился на девятой строчке восточной конференции НХЛ, «Монреаль» там же с 77 очками занимает седьмую позицию.