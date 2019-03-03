Пекин, 3 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Первый запуск китайской твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11» запланирован на первую половину 2019 года. Об этом сообщает 3snews.

Мао Цзэдун на Тяньаньмэнь

По информации китайского портала, во время первого запуска на околоземную орбиту будет выведено шесть спутников.

Представитель китайской ракетно-космической госкомпании China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) Чжан Вэй отметил, что стоимость запуска полезной нагрузки с помощью «Куайчжоу-11» будет существенно ниже, чем при коммерческих запусках других стран.

Напомним, в период с 2013 по 2018 годы состоялось несколько запусков твердотопливных ракет-носителей серии «Куайчжоу». «Куайчжоу-11» отличается от версий «Куайчжоу-1» и «Куайчжоу-1А» повышенной стартовой массой (78 тонн вместо 30), что позволит ей выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 1 тонны полезной нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск первой ракеты-носителя «Куайчжоу-11» планировался ещё в 2017 году, однако неоднократно переносился.