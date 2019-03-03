СМИ: Китай запустит ракету-носитель «Куайчжоу-11» в первой половине года
Пекин, 3 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Первый запуск китайской твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11» запланирован на первую половину 2019 года. Об этом сообщает 3snews.
По информации китайского портала, во время первого запуска на околоземную орбиту будет выведено шесть спутников.
Представитель китайской ракетно-космической госкомпании China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) Чжан Вэй отметил, что стоимость запуска полезной нагрузки с помощью «Куайчжоу-11» будет существенно ниже, чем при коммерческих запусках других стран.
Напомним, в период с 2013 по 2018 годы состоялось несколько запусков твердотопливных ракет-носителей серии «Куайчжоу». «Куайчжоу-11» отличается от версий «Куайчжоу-1» и «Куайчжоу-1А» повышенной стартовой массой (78 тонн вместо 30), что позволит ей выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 1 тонны полезной нагрузки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск первой ракеты-носителя «Куайчжоу-11» планировался ещё в 2017 году, однако неоднократно переносился.