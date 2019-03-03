Кливленд, США, 3 марта, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Баскетбольная команда «Детройт Пистонз» нанесла сокрушительное поражение баскетболистам «Кливленд Кальварес» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 3 марта Sport 24.

(сс) Michael Tipton Баскетбольная команда «Детройт Пистонз»

Игра проходила на домашнем паркете «Кливленда» и закончилась в пользу гостей со счетом 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Люк Кеннард, который набрал 26 очков за игру. Ещё 24 очка на счету коллеги Кеннарда — Реджи Джексона. Дабл-дабл в игре оформил центровой «Кливленда» Андре Драммонд.

У хозяев самым результативным игроком оказался Коллин Секстон, набравший 16 очков в игре.

Отметим, по итогам игры «Детройт» находится на седьмой позиции восточной конференции НБА. «Кливленд» там же на четырнадцатом, предпоследнем месте.