Берлин, 3 марта, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и прекращение транзита российского газа через Украину может навредить отношениям России и евросоюзных стран. Об этом пишет германская газета Handelsblatt.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Издание опросило ряд германских политиков после недавнего интервью российского министра энергетики Александра Новака. В этом интервью Новак отметил, что Москва намерена сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему, однако указал, что транзит этот — самый дорогой среди европейских стран и украинские ГТС морально устарела — ей требуется глубокая модернизация.

В этом интервью издание усматривает скрытое желание России прекратить любой транзит своего газа через Украину.

По мнению заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, если дело действительно идет к прекращению украинского транзитного маршрута, то Россия рискует потерять доверие Германии.

«Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении «Северного потока — 2» можно сказать, что слову России верить нельзя», — сказал он.

Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс вообще заявила, что «Северный поток — 2» вреден и для Германии и для Евросоюза, так как представляет угрозу энергетической безопасности ЕС, а позиция министра энергетики РФ слишком непредсказуема.