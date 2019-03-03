Москва, 3 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. На космодроме Байконур установят видеокамеры, которые позволят контролировать процесс заправки ракеты, заявил представитель госкорпорации «Роскосмос» РИА Новости.

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

У представителя госкорпорации узнали о возможности оборудования камерами видеонаблюдения мест заправки окислителем и горючим третей ступени ракеты-носителя «Союз» в связи с нештатной ситуацией, возникшей во время запуска египетского спутника.

«Все необходимые места оборудуют», — ответили в Роскосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля с космодрома Байконур был запущен египетский спутник Egyptsat-A. Для запуска использовалась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Во время отделения третьей ступени ракеты-носителя возникла нештатная ситуация, однако спутник был выведен на расчётную орбиту.

Позже СМИ со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что нештатная ситуация была вызвана ошибочной настройкой датчиков, приведшей к заправке недостаточного количества окислителя.