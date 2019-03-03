Мадрид, 3 марта, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» переиграл с минимальным преимуществом команду «Реал» в матче 26-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 3 марта «Матч ТВ».

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Игра проходила на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече записал на свой счет хорватский защитник «Барселоны» Иван Ракитич, который на 26 минуте поразил ворота «Реала».

Отметим, данная игра стала третьей для «Барселоны» победной подряд над «Реалом» на выезде. По итогам матча каталонская команда ещё больше упрочила свое лидирующее положение в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал» находится на третьей позиции и его отставание от «Барселоны» составляет 12 очков.