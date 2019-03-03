Красноярск, 3 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Первые медали зимней Универсиады-2019 сегодня, 3 марта, разыграют лыжники. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Kremlin.ru Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Также медали разыграют сноубордисты, горнолыжники и фристайлисты. Всего 3 марта будет разыграно восемь комплектов наград.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Соревнования продлятся до 12 марта. На открытии Студенческих игр, на подготовку к которым потратили порядка 80 млрд рублей, побывал президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 3 марта, он также будет находиться в Красноярске.