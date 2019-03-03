Канберра, 3 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Прорывы в водопроводных системах способны обнаружить собаки-ищейки, работающие в австралийских коммунальных службах. Об этом сообщает телеканал ABC News.

(сс) 85Miranda Четвероногий помощник

Сотрудникам коммунальных служб помогают два английских спаниеля — Хало и Дени. Ежедневно они указывают на повреждения труб, скрытых в земле. Если глубина залегания трубы не более метра, собака найдет протечку с вероятностью более 90%.

Собаки реагируют на хлор, добавленный в водопроводную воду. Поиск прорывов они воспринимают как игру. Обучение собаки в общей сложности занимает около года. После этого собака способна распознать аквариумную, дождевую и питьевую воду. Отслеживают перемещения собак с помощью GPS-датчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия вошла в первую десятку стран по рейтингу здоровья населения. Первое место заняла Испания, а Россия оказалась лишь на 95-й строке.

Читайте также: Россия заняла 95-е место в рейтинге самых здоровых стран