Аннаполис, США, 3 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам, что его победа на выборах в 2020 году будет более убедительной, чем в 2016-м. Об этом он заявил на конференции консервативных активистов в Мэриленде, трансляция мероприятия шла на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Думаю, что мы выступим в 2020 году еще лучше», — заявил Трамп.

Глава США назвал расследование о якобы имеющихся между ним и Россией связях «фальшивым», а верхушку министерства юстиции — «скользкими типами». Он добавил, что противники надеются выдавить его из власти посредством низкопробных аргументов.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил также, что КНДР ждёт «блестящее экономическое будущее» в случае отказа от ядерного оружия.