Вашингтон, 3 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Власти США и Южной Кореи договорились прекратить совместные командно-штабные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle для ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в документе, обнародованном пресс-службой американского военного ведомства.

США и Южная Корея

«Обе стороны решили завершить проведение военных учений Key Resolve и Foal Eagle», — говорится в документе.

Решение об этом приняли во время телефонного разговора исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду. Отмечено, что Чон Гён Ду выразил сожаление отсутствием окончательного соглашения на встрече глав США и КНДР в Ханое, однако выразил надежду на продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отмене крупномасштабных учений США и Южной Кореи рассказал источник Reuters. Уточнялось, что вместо крупных маневров весной пройдут не столь масштабные мероприятия.

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