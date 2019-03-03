Москва, 3 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Снегопад и метель ожидаются в Москве утром 3 марта. Водителям рекомендовано быть внимательнее на дорогах, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Утром начнется снегопад, местами метель. Будьте аккуратнее на дорогах!» — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, погода 3 марта будет облачной, возможна гололедица. Днем ожидается — 2.0 °С. Ветер будет дуть западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, сообщает Гидрометцентр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Идущий на столичный регион циклон несет усиление ветра и небольшие осадки.

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