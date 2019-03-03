Каракас, 3 марта, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Власти США получат список высших офицеров вооруженных сил Венесуэлы, чтобы им было легче вводить против военных санкции. Об этом венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес написал в своем микроблоге в Twitter, иронично реагируя на расширение санкций со стороны Вашингтона.

Mil.ru Владимир Падрино

Перечень высших офицеров и адмиралов вооруженных сил Венесуэлы будет направлен американскому минфину, пояснил он. Это облегчит властям США задачу по наложению ограничений против «революционеров — защитников конституции и национального суверенитета».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта США ввели визовые ограничения в отношении десятков лиц из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, шесть человек попали под персональные санкции. Среди них — командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции граничащего с Колумбией венесуэльского штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.