Женева, Швейцария, 3 марта, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика помещен в отделение интенсивной терапии в университетской больнице Женевы. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на медицинский источник в столице Швейцарии.

(сс) High Contrast Абдель Азиз Бутефлика

Отмечается, что состояние алжирского лидера критическое, в сознании он почти не находится. Медики не пускают к Бутефлике посетителей и запретили ему продолжать работать.

Бутефлике 2 марта исполнилось 82 года. Этаж, где находится его палата, усиленно охраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Алжире пройдут президентские выборы. Бутефлика 10 февраля объявил о намерении вновь занять высший государственный пост. В Алжире 1 марта прошли массовые манифестации против выдвижения Бутефлики.

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