Киев, 3 марта, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Украинские националисты потребовали отправить президента Петра Порошенко в тюрьму, развернув баннер с таким лозунгом на майдане Незалежности в Киеве. Об этом написал глава пресс-службы Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

Pxhere.com Тучи

«В центре Киева сегодня достопримечательность», — написал Чернышев под снимком баннера и пригласил желающих «фотографироваться».

Помимо Порошенко, радикальные националисты требовали лишения свободы для замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. Гладковских, которые ранее носили фамилию Свинарчук, подозревают в махинациях в оборонном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские журналисты опубликовали детали расследования о масштабных хищениях в оборонном ведомстве. Участники преступной схемы, как утверждается, продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой в 300%.

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