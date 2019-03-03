Украина, 3 марта, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему вопрос о преследовании журналиста Анатолия Шария. Запись инцидента и последующего рассказа девушки доступна для просмотра в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Предполагается, что видео сняли 28 февраля на центральной площади города Александрии в Кировоградской области. В кадре Порошенко также пытается узнать имя и адрес девушки и просит её «не бояться».

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Девушка заявила, что украинский лидер «просто озверел, стал сатаной». По её словам, Порошенко сильно хлопал её по плечу и трогал за куртку. После инцидента к девушке подошли полицейские, они пытались узнать её имя и увести в отделение. Девушке удалось позвонить родителям, которые забрали ей домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрации президента Украины пришлось объяснять, почему Порошенко сорвал шапку с одной из жительниц Запорожья. Также в сеть попали кадры, на которых глава государства дернул человека за нос. Отметим, что Порошенко является одним из кандидатов в президенты, выборы намечены на 31 марта.

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